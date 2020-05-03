Харбин, Китай, , 04:47 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

В регионе подтверждено всего 558 внутренних случаев передачи инфекции и 386 «импортных» случаев заболевания. Из общего числа местных больных, 484 пациента уже выписаны из госпиталей страны по выздоровлению. Из «импортным» пациентов больницы покинули 136 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедшие сутки выявлено два новых случая заболевания инфекцией. Больницы страны покинули еще 28 человек.