Лима, , 04:38 — REGNUM В Перу предприятия начнут возобновлять поэтапно свою работу в мае, заявил перуанский президент Мартин Вискарра в ходе пресс-конференции.

«Необходимо возобновить некоторую деятельность, чтобы восстановить рабочие места для населения», — заявил он.

По словам перуанского лидера, власти страны уже предусмотрели план из четырех этапов по восстановлению экономической деятельности в стране. Предполагается, что последний этап плана завершится в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая власти Перу решили досрочно освободить из тюрьмы на особых условиях дочь экс-президента страны Кейко Фухимори из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

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