Ухань, Китай, , 04:24 — REGNUM В китайской провинции Хубэй не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

Центральная китайская провинция Хубэй ранее считалась эпицентром эпидемии нового коронавируса и продолжает оставаться самой пострадавшей от эпидемии провинцией страны.

Как сообщили в комиссии здравоохранения провинции, ни одного нового случая заболевания за прошедшие сутки в регионе не выявлено. Таким образом в регионе по-прежнему не осталось больных этой опасной инфекцией.