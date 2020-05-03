Владивосток, , 04:23 — REGNUM Во Владивосток из Шанхая в субботу, 2 мая, прилетел спецрейс, которым были эвакуированы 48 жителей Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приморского края.

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Из числа эвакуированных 12 жителей Амурской области — их отправят в Благовещенск. 28 человек поместят в обсерватор в Уссурийске. Остальные будут обязаны самоизолироваться в домашних условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса полностью закрыты границы РФ, прекращено авиасообщение. Россиян, которые не смогли покинуть зарубежные страны ранее, эвакуируют спецрейсами. За всё время с момента закрытия границ были вывезены сотни приморцев из Кореи, Таиланда, Бали и Японии.

В Приморском крае на 3 мая заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 494 человек, за сутки выявлены 39 новых случаев инфицирования.