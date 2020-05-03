Москва, , 04:17 — REGNUM Менее строгими ограничительные меры, введенные московскими властями на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции, можно будет сделать только после того, как пиковые нагрузки на систему здравоохранения уменьшаться и у нее появится запас прочности. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время, по словам Собянина, число ежедневно выявляемых случаев коронавируса не снижается и общее число больных увеличивается. В условиях таких больших нагрузок на систему отменять ограничения недопустимо, считает градоначальник.

«Но если мы увидим в середине мая, через две недели, — предположил Собянин, — что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с ковидом, тогда можно думать о послаблениях».

Пока среди жителей столицы РФ выявлено около 2% инфицированных COVID-19, что является наименьшим показателем среди других крупных городов мира. Общее число заболевших в Москве составляет 62,6 тысячи человек, в то время как число зараженных по всей стране в двое больше: 124,1 тысячи. Летальных исходов — 1 222 случая.