Мехико, , 04:07 — REGNUM Число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Мексике выросло до 2061 человека, заявил замминистра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль на пресс-конференции.

Только за 2 мая в стране от осложнений COVID-19 скончались 89 пациентов. Также общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике достигло 22 088, увеличившись за прошедшие сутки на 1349.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава мексиканского минздрава Уго Лопес-Гателль заявил, что Мексика вступает в третью фазу эпидемии коронавирусной инфекции, когда наблюдается резкий рост числа выявленных случаев заражения.

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