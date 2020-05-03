Пекин, , 03:56 — REGNUM Некоторые общественные места Пекина вроде кинотеатров и театров, остаются закрытыми в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

В частности, до обеспечения достаточного уровня безопасности остаются закрытыми интернет-кафе, видео-аркадные кафе, караоке-бары, спортивные заведения, а также стадионы, где играют в футбол, волейбол. Закрыты и бассейны, подземные тренажерные залы, а также туристические достопримечательности закрытого типа, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии развития и реформы. Также пока недоступны межпровинциальные туристические маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Пекине был снижен уровень эпидемиологической опасности с высшего первого до второго. Высший уровень угрозы действовал в столице Поднебесной с 24 января.