Пекин, , 03:40 — REGNUM За прошедшие сутки 28 человек, переболевших COVID-19, было выписано из больниц Китая по выздоровлению, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

Всего 77 713 пациентов покинули больницы Китая по выздоровлению за все время эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Общее число заболевших в стране достигло 82 877 человек, из которых 4633 человека скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки было выявлено два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в Китае. Один случай оказался «импортным», то есть привнесенным из-за рубежа.