Каракас, , 03:38 — REGNUM В комитете ООН по правам человека потребовали расследования беспорядков в на западе Венесуэлы, где в тюрьме Гуанары погибли почти полсотни человек. Соответствующее сообщение пресс-служба комитета опубликовала 3 мая в Twitter.

Согласно сообщению, правозащитники «серьезно обеспокоены» произошедшим в исправительном учреждении Венесуэлы, где в ходе беспорядков было убито 46 человек, в том числе сотрудников тюрьмы. Еще 75 человек получили ранения.

«Мы призываем власти провести тщательное расследование, решить проблему переполненности и гарантировать <заключенным> основные права», — говорится в сообщении.

По официальным данным, произошедшее стало следствием неудачной попытки побега. Правозащитники же утверждают, что в тюрьме произошел бунт в связи с тем, что из-за принятых в связи с распространением нового коронавируса карантинных мер администраторы тюрьмы ввели запрет на передачи от родственников.

Подобные ограничения привели к беспорядках в исправительных учреждениях Аргентины, Италии и ряда других стран.