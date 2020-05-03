Пекин, , 03:36 — REGNUM На материковой части Китая подтвержден один новый «импортный» случай заболевания COVID-19, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 1672 «импортных» заболевших выявлено в Китае. Из этого числа 1221 пациент уже выписан из больниц по выздоровлению, еще 451 человек продолжает получать лечение в госпиталях страны. Шестеро человек находятся в тяжелом состоянии. Смертей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае подтверждено за прошедшие сутки два новых случая заболевания COVID-19.