Норфолк, США, , 02:57 — REGNUM Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, ранее прибывший в Нью-Йорк для поддержки медицинских служб города в борьбе с коронавирусом, вернулся на место дислокации на базу в Норфолке в штате Вирджиния, 2 мая сообщается на сайте американских военно-моских сил.

На базе корабль начнут готовить к следующим операциям.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля санитарное судно Comfort покинуло гавань города Нью-Йорка.

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