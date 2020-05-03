Буэнос-Айрес, , 02:56 — REGNUM Правительство Аргентины начало распределять партию из 275 аппаратов искусственной вентиляции легких по медучреждениям страны для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что аппараты ИВЛ поступили в аэропорт Буэнос-Айреса. Оттуда медоборудование будет распределено по больницам в провинциях Аргентины. Отмечается, что распределение аппаратов ИВЛ координируют минздрав страны и министерство обороны.

При этом лишь небольшое количество предприятий в самой Аргентине способно производить необходимое медицинское оборудование. Именно в связи с этим правительство страны решило централизованно распределять аппараты ИВЛ между медучреждениями.