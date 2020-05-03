Пекин, , 02:40 — REGNUM Миллионы туристов воспользовались услугами китайских железных дорог за первый день пятидневных майских праздников, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

Всего 7394 поезда перевезли 7,37 млн туристов за первое мая, что стало рекордным показателем с Нового года по лунному календарю, сообщили в компании China State Railway Group.

Железнодорожные власти по всей стране при этом продолжают профилактические меры борьбы с эпидемией нового коронавируса. Майские праздники продлятся в Китае с 1 по 5 число.