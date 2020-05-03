Саратов, , 02:35 — REGNUM Количество пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких в больницах Саратовской области, составляет 14 человек, 2 мая сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Среди них — семь беременных женщин. Еще 62 пациента находятся на кислородной поддержке. Всего на стационарном лечении в больницах числятся 257 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Саратовской области достигло 535.

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