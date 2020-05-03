Пекин, , 02:31 — REGNUM Специальные автобусы, ходящие до крупных туристических достопримечательности и парков, вышли на улицы Пекина, сообщили 2 мая в Пекинском бюро общественного транспорта.

Пассажиры могут заказать специальную мини-программу поездок по городу на специальной платформе в мессенджере WeChat и пригласить друзей, сообщили в компании. При этом, каким будет автобус — большим или небольшим, а также то, по какому он будет двигаться маршруту, зависит от того, будет ли собрано достаточное число заявок.

Кроме того, на праздники в китайской столице будет действовать два специальных маршрута до города на воде Губэй, Симатайского участка Великой Китайской стены в районе Миюнь и до участка стены в Мутяньюй.