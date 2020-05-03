Москва, , 02:31 — REGNUM Режим самоизоляции отрицательно сказывается на психическом здоровье российских граждан, у некоторых из них развивается депрессия. О том, как можно распознать психическое отклонение, рассказала радио Sputnik психотерапевт Айна Громова.

Повышенная раздражимость, нежелание строить планы на будущее, отсутствие аппетита и сексуального влечения — это те признаки, на которые стоит непременно обратить внимание.

Тем же, кто считает, что депрессия — это надуманная проблема, Громова настоятельно рекомендует не относится к проблеме халатно, поскольку запущенные случаи могут привести к крайне отрицательным результатам.

Лечение депрессии, причиной которой стала самоизоляции, элементарно. Как советует врач-психотерапевт, необходимо найти время для «ничегонеделания» в уединении на личном пространстве, «не дожидаясь, когда станет плохо».