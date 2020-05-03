Москва, 3 мая 2020, 02:27 — REGNUM Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов скончался в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
«Его преждевременный уход — невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики», — говорится в сообщении.
Причина ухода из жизни Солодова не называется.
Геннадий Солодов родился 6 октября 1934 года. Принимал участие в Олимпийских играх 1960 и 1964 годов. Являлся заслуженным тренером СССР, мастером спорта международного класса по легкой атлетике.