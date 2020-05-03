Пекин, , 02:21 — REGNUM Всего 35 парков и туристических мест Пекина с крупным потоком гостей требуют бронировать билеты на посещение через интернет, сообщили 2 мая в Пекинском бюро озеленения и садоводства.

Помимо необходимости бронировать билеты по интернету через специальные онлайн-платформы, гости также могут забронировать билеты на официальном сайте Пекинского бюро озеленения и садоводства, а также на официальных аккаунтах бюро в мессенджере WeChat и в микроблоге Sina Weibo.

Парки, при этом, ограничат поток туристов до не более 30% от обычной дневной нормы в период майских праздников с 1 по 5 мая в целях профилактики нового коронавируса. Пекин также понизил уровень эпидемиологической угрозы с высшего первого до второго уровня.