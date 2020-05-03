Каир, , 02:19 — REGNUM Число случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Египте увеличилось за сутки на 298 и достигло 6193, сообщается на странице египетского министерства здравоохранения и народонаселения.

Кроме того, общее количество летальных исходов от заболевания COVID-19 в стране составляет 415 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля власти Египта объявили, что чрезвычайное положение в республики будет действовать еще три месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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