Лхаса, Китай, , 02:16 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая постепенно открывает туристические места для гостей во время майских праздников, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

Озеро Нам-Цо в северо-западном пригороде столицы Тибета города Лхаса посетили более 800 туристов за первое мая. При этом, 70% из них прибыли на озеро самостоятельно, а не в составе группы.

Специально для майских праздников местные туристические власти Тибета приготовили ряд коротких туристических маршрутов, включая обзорные поездки за город, в горную местность и на озера, где можно пособирать ягоду и посетить ряд объектов культурного наследия региона.

И тем не менее, такие крупные объекты, как дворец Потала и храм Джоканг остаются закрытыми для посетителей из-за эпидемии нового коронавируса.