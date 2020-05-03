Пекин, , 02:10 — REGNUM За первые два дня первомайских праздников 130 ключевых достопримечательностей Шанхая посетили более миллиона человек, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

Туристические места города за 1 мая посетили 456 тыс. человек, а 2 мая наплыв увеличился до 633 тыс. человек, сообщили в Шанхайской муниципальной администрации культуры и туризма.

Власти города требуют от всех посетителей соблюдать социальную дистанцию, а от администрации туристических мест ограничивать число посетителей до 30% от обычного количества. Гости также обязаны носить лицевую маску и показывать QR-коды здоровья, а также замерять температуру тела на входе.