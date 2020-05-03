Москва, , 02:10 — REGNUM Передаваться от человека к человеку SARS-CoV-2 может не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник. О том, как не заразиться новым коронавирусом через воду и продукты, рассказал руководитель отдела интерферонов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов, сообщает НСН.

По словам ученого, инфекции, подобные коронавирусу, могут проникать в организм через кишечник.

«К классическим кишечным инфекциям относятся дизентерия, холера. Для гепатита А регистрировали «водяные» вспышки распространения, — поясняет Ершов. — Это все фекально-оральный путь заражения».

Для того чтобы обезопасить себя, необходимо пить кипяченую воду и тщательно мыть продукты перед употреблением, по возможности проводя термическую обработку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вирус, попадая в желудок, непременно будет нейтрализован в желудочном соке. В качестве мер профилактики COVID-19 рекомендовалось производить частые промывания носа, поскольку смыв вируса в желудочно-кишечный тракт не вызовет заражения, а, напротив, обезопасит от него дыхательные пути.