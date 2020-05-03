Душанбе, , 02:02 — REGNUM Два первых летальных исхода заболевания COVID-19 зафиксировали в Таджикистане, 3 мая передает гостелевидение республики со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Кроме того, число случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 76. Ранее сообщалось о 32 случаях инфицирования. Под наблюдением медиков с симптомами ОРВИ находятся 2782 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон, перевел свою месячную зарплату на счет, созданный для борьбы с распространением коронавируса в республике.

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