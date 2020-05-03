Шанхай, Китай, , 01:59 — REGNUM Шанхайское бюро гражданской администрации впервые в истории опубликовало сведения о бракосочетаниях с 1950 по 2019 годы, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

Согласно статистике, в городе за указанный период времени был заключен брак между 15,2 млн человек. За последние семь десятилетий в Шанхае ежегодно регистрировалось более 100 тыс. браков. Пик был зафиксировано в 1981 году, когда было заключено 290,7 тыс. браков.

Количество разводов в городе держалось в районе от 3,32 до 4,87 на 1000 человек с 2006 года. Однако, в 2016 году был поставлен антирекорд в 5,71 разводов на 1000 человек.