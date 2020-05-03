Ухань, Китай, , 01:47 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй наблюдается резкий спад туристической активности на майские праздники из-за коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Двадцать две крупнейших туристических достопримечательностей провинции посетило в общей сложности 109 664 человека, что на 86,97% ниже, чем годом ранее первого мая. Выручка от туризма просела на 95,46% в годовом исчислении, достигнув 6,79 млн юаней (около $960 тыс.).

Во избежание большой скученности людей, провинциальное бюро культуры и туризма обязало всех желающих посетить те или иные достопримечательности, бронировать билеты по интернету, а турпоток был снижен до 30% от обычного.