Пекин, 3 мая 2020, 01:41 — REGNUM В Южно-Китайском море севернее 12 градусов северной широты начался летний запрет на вылов рыбы, сообщает агентство Синьхуа.
Мораторий на вылов рыбы продлится до 16 августа. Более 50 тыс. рыбацких лодок вернулись в гавани, сообщили в Южно-Китайском морском отделении Береговой охраны КНР. Правоохранители намерены жестко контролировать исполнение запрета, проводя рейды
Отметим, что целью летнего запрета на вылов рыбы являются обеспечение защиты экологии моря и безопасности в Южно-Китайском море, равно как и устойчивого развития морской экологии.