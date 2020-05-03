Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN.

Соответствующее заявление сделали спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. Парламентарии поблагодарили администрацию США за заботу и объяснили свой отказ тем, что в настоящее время быстрое тестирование более уместно применять там, где наблюдается наиболее критическая ситуация с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Стивен Хан заявил, что власти США выдали разрешение на использование 63 различных тест-систем для выявления коронавируса.

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