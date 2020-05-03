Лондон, , 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19. Об этом глава британского правительства заявил в интервью газете The Sun.

«Была разработала стратегия, связанная со сценарием вроде «смерти Сталина»… Это был тяжелый момент, я не отрицаю», — заявил Джонсон.

Также Джонсон вновь поблагодарил врачей за то, что спасли его жизнь и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая глава британского правительства Борис Джонсон назвал своего сына в честь врачей, которые спасли его жизнь.

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