Аккра, , 00:48 — REGNUM Новых 95 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Гане за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ганского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 2169. Как отмечает минздрав Ганы, 88% всех подтвержденных случаев связаны с передачей инфекции внутри страны. С начала пандемии коронавирусной инфекции в Гане вылечились от болезни 229 человека, от осложнений COVID-19 скончались 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ганы решили восстановить внутреннее авиасообщение в стране. Предполагается, что внутренние авиарейсы возобновятся со 2−3 мая.

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