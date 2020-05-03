Тирасполь, , 00:36 — REGNUM Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Приднестровье достигло 516, за последние сутки подтверждён ещё 21 случай заражения, сообщили 2 мая в местном оперативном штабе по COVID-19.

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«В лабораториях Тирасполя и Кишинева были отработаны направленные на исследование пробы. — говорится в сообщении. — Положительный результат по 21 из них, две остаются в работе, остальные — отрицательные».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 387 человек в Приднестровье получают лечение в медицинских учреждениях, один человек — в Кишиневе. У 218 пациентов с COVID-19 диагностирована пневмония, шестеро их них находятся в реанимации, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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