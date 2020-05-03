Анкара, , 00:01 — REGNUM Запрет на экспорт медоборудования и средств для дезинфекции отменило министерство торговли Турции. Распоряжение об этом 2 мая было опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

В частности, отменён запрет на экспорт аппаратов ИВЛ, кислородных баллонов и реанимационных мониторов, а также дезинфицирующих средств, в том числе на спиртовой основе.

При этом уточняется, что запрет на вывоз из страны защитных масок и медицинских костюмов остаётся в силе.

Запрет на экспорт медоборудования и антисептиков был введён в Турции в марте в связи с угрозой эпидемии коронавируса. В настоящее время общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Турции составляет 124 375, выздоровело 3336 человек, от последствий заболевания COVID-19 скончалось 3336 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции сообщили о 2,2 тыс. новых заражений коронавирусом