Москва, , 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Боевые самолёты и вертолёты пройдут над Красной площадью c 9:00 до 11:00 мск. По утверждению издания, порядок прохождения воздушных машин сохранится таким же, как всегда.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля было принято решение, что вместо традиционного военного парада, отложенного из-за коронавируса, в День Победы над Москвой и рядом других городов России парадным строем пройдёт боевая авиация.

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