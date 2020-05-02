Москва, , 23:27 — REGNUM Неизвестные вылили несколько десятков литров кроваво-красной жидкости на проезжую часть улицы напротив посольства Украины в Москве.

Об этом сообщили 2 мая очевидцы, разместив фото‑ и видеоматериалы акции в социальных сетях.

Позднее в Сети был опубликован видеоролик, в котором группа мужчин в масках заявила о своей ответственности за эту акцию, посвящённую шестой годовщине массового убийства людей, которое было устроено украинскими нацистами в Одессе 2 мая 2014 года.

Напомним, шесть лет назад 2 мая 2014 года в Одессе украинские нацисты напали на одесситов, протестовавших против госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года.

Пытавшиеся спастись от погромщиков люди заперлись в Доме профсоюзов. Здание было подожжено, пытавшихся выйти из него людей расстреливали из огнестрельного оружия или убивали битами и арматурой.

По самым скромным подсчётам, в этот день было убито 48 человек. Расследование этого массового убийства так и не было проведено, а его активные участники сделали политическую карьеру на Украине.

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