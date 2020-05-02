Москва, , 22:59 — REGNUM Индекс самоизоляции в Москве показался результат хуже, чем сутки назад в вечернее время. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс».

На 21:00 мск в городе индекс самоизоляции по пятибалльной шкале составил 4,0 балла. Это значит, что на улицах немноголюдно, большая часть горожан находится дома.

Накануне, 1 мая, в это же время индекс достиг значения 4,2. Если учесть, что самый высокий показатель по шкале — 5,0, он будет означать, что на улицах практически никого нет, то в настоящее время можно считать, что горожане соблюдают рекомендованные при угрозе распространения коронавируса меры предосторожности.

Индекс 4,0 и более наблюдается в городах Московской области: Лыткарино, Фрязино, Подольск, Дзержинск, Люберцы, Железнодорожный, Электросталь, Щелково, Королёв, Ивантеевка, Мытищи, Красногорск и Одинцово.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве скончались 34 пациента с выявленным заражением коронавирусом.

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