Ташкент, , 22:51 — REGNUM В Узбекистане к вечеру субботы, 2 мая, число инфицированных коронавирусом достигло 2 118 человек, из них 1 271 пациентов выздоровели. Об этом 2 мая сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы министерства здравоохранения республики.

«По состоянию на 2 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2118», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности в течение субботы было выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 59 пациентов.

По данным минздрава, в инфекционных больницах Узбекистана на текущий момент проходят лечение 847 пациентов, из них десять пациентов находятся в тяжелом состоянии, состояние двух оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, днем ранее в Узбекистане было выявлено еще 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, летальных исходов пациентов с COVID-19 за сутки не было зафиксировано.

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