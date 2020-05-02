Москва, , 22:41 — REGNUM Ещё 34 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Москве. Об этом 2 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, у пациентов был диагноз «пневмония», у всех был положительный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию.

Общее количество погибших с выявленной коронавирусной инфекцией в Москве составило 729 человек.

В оперативном штабе напомнили об обязательном соблюдении режима самоизоляции для всех граждан, проживающих в Москве, вне зависимости от возраста. Режим ограничений, введённый из-за угрозы распространения коронавируса, действует до 11 мая включительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 65 погибших пациентах с выявленной коронавирусной инфекцией в Москве.

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