Иерусалим, , 22:52 — REGNUM В Израиле наблюдается стабильное снижение числа больных COVID-19, за сутки в стране зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 16 185. Об этом 2 мая сообщили в израильском министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за сутки в Израиле от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два человека. Общее число умерших составляет 229 человек.

В течение субботы из больниц по выздоровлению были выписаны 193 человека, с начала эпидемии от болезни излечились 9 593 пациентов.

По состоянию на вечер 2 мая зарегистрировано снижение количества болеющих пациентов до 6 363, также до 105 уменьшилось число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, из них порядка 82 пациентам необходима искусственная вентиляция легких.

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Напомним, накануне в Израиле, по данным министерства здравоохранения, в Израиле было выявлено свыше 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщалось об одном скончавшемся пациенте.

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