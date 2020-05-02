Нижний Новгород, , 22:16 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о введении режима карантина в семи населенных пунктах на территории региона, в которых наблюдается крайне высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, что на сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области достигло 2443. При этом за минувшие сутки выявлены 320 новых случаев заражения.

Карантин вводится в городском округе город Выкса, городе Павлове и городе Кулебаки, а также рабочем поселке Гремячево (городской округ город Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район), рабочем поселке Тумботино (Павловский район), селе Починки (Починковский район).

Введение карантина связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в данных населенных пунктах.

Губернатор Никитин пояснил, что локальные очаги заражения в данных населенных пунктах возникли из-за того, что туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода.