Аден, Йемен, , 22:02 — REGNUM Представители «официального правительства» Йемена сообщили о трех новых подтвержденных случаях COVID-19 за сутки, 2 мая сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что за 24 часа медиками выявлены трое зараженных коронавирусом — двое в Адене и один в провинции Таиз.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Йемене составляет 10, также подтверждены две смерти от заболевания, однако реальное число больных может быть гораздо выше.

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