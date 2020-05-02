Токио, , 22:16 — REGNUM Для того, чтобы облегчить и сделать более безопасной работу медицинского персонала, отели Токио, где размещают пациентов с коронавирусной инфекцией, оснащают роботами. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, больных COVID-19 с лёгкими симптомами, не требующими госпитализации, в Японии размещают в отелях. По всей стране для этих целей развернуто более 10 тыс. гостиничных номеров.

Так, за стойкой администратора пациентов встречает робот по имени «Пеппер». Он приветствует и подбадривает вновь прибывших. В «красной зоне» отеля, куда доступ персонала ограничен из-за опасности заражения, работают роботы-уборщики, оснащённые искусственным интеллектом.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что больница Чирколо-ди-Варезе на севере Италии получила шесть роботов для ухода за больными с COVID-19, которые помогают медицинскому персоналу снизить риск прямого контакта с пациентами.

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