Москва, , 21:45 — REGNUM Все работники российского Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), ранее ещё остававшиеся в закрытом из-за пандемии коронавируса космодрома Куру во Французской Гвиане, доставлены в Россию и находятся в карантине, сообщил 2 мая представитель «Роскосмоса».

"Второго мая специалисты АО «ЦЭНКИ», завершившие технологические работы в Гвианском космическом центре, прибыли в Москву. Самолет с последней группой сотрудников предприятия и его филиалов НИИСК, КБ «Мотор» и ЦО КРТ приземлился в аэропорту «Шереметьево», — указано в сообщении.

Уточняется, что на космодроме Куру оставались несколько специалистов, на которых была возложена задача по нейтрализации оборудования заправочной станции космодрома.

До этого «Роскосмос» эвакуировал из Французской Гвианы более 200 своих специалистов.

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