Париж, , 21:51 — REGNUM Во Франции число умерших пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией достигло 24 760, за сутки от осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались 166 человек. Об этом 2 мая сообщается в отчете министерства здравоохранения страны.

«С 1 марта мы оплакиваем 24 760 смертей, связанных с COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из общего числа умерших более 37% (9 273 человек) приходится на постояльцев домов престарелых. В больницах страны скончались 15 487 пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее газета Le Parisien сообщила, что заболевшая COVID-19 француженка Элен Лефевр, смогла излечиться, являясь долгожительницей — возраст женщины 106 лет.

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