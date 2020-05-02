Челябинск, , 21:20 — REGNUM Вернувшиеся 3 мая из Таиланда застрявшие там жители Челябинской области будут отправлены в обсерватор. Это следует из сообщения пресс-службы губернатора.

Все прибывающие в регион граждане получают предписание Роспотребнадзора о двухнедельной изоляции. Затем их отправляют в обсерваторы под наблюдение медиков и там берут анализы на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с застрявшими в Пхукете гражданами России летит из Пхукета. На борту есть и челябинцы.

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