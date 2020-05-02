Челябинск, , 21:07 — REGNUM В вылетевшем 2 мая из Таиланда самолёте со 116 туристами на борту есть и жители Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Всего на очередной вывозной рейс зарегистрированы 14 южноуральцев. Самолёт прибудет в аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) 3 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Она вывозит застрявших в Таиланде граждан России уже в седьмой раз.

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