Дублин, , 21:21 — REGNUM В Ирландии зарегистрировано более 21 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба национальной службы здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в стране подтверждено 343 новых случаев заражения коронавирусом, скончались от последствий заболевания COVID-19 25 пациентов. В общей сложности в стране зафиксировано заражение инфекцией у 21 176 человек, из них погибли 1 286.

Напомним, ранее вице-премьер Ираландии Лео Варадкар сообщил, что в стране с 18 мая начнется поэтапное снятие ограничительных мер, введенных в качестве противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Первый этап смягчения ограничительных мер будет распространяться на некоторые магазины, гражданам страны будет разрешено заниматься определенными видами спорта, а также можно будет встречаться небольшими группами.

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