Екатеринбург, , 20:59 — REGNUM 116 граждан России вылетели из Таиланда на Родину. Перелёт осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, из Пхукета полёт проходит через Ростов-на-Дону и Уфу. Конечным пунктом станет Екатеринбург. Также самолёт приземлится для дозаправки в аэропорту «Шымкент» (Казахстан).

Как сообщало ИА REGNUM, рейсы вывозные из Таиланда проводились и ранее. С 12 апреля «Уральские авиалинии» выполнили их семь. Помощь в вывозе граждан России на Родину оказали правительство России, МИД, Минкомсвязи, а также власти Свердловской области.

Напомним, с 27 марта Российская Федерация остановила международное воздушное сообщение. Причиной стала пандемия COVID-19.