Женева, Швейцария, , 21:09 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 267 184, ее жертвами стали 229 971 человек. Об этом 2 мая сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что за последние сутки в мире было выявлено 91 977 новых случаев заражения коронавирусом, скончались от последствий болезни 5799 человек.

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По данным ВОЗ, наиболее пострадавшими от эпидемии коронавируса являются США — 1 067 127 подтвержденных случаев заражения (скончались 57 406 человек), Испания — 215 216 (24 824), Италия — 207 428 (28 236), Великобритания — 177 458 (27 510), Германия — 161 703 (6 575).

Напомним, по состоянию на 2 мая с начала эпидемии в России зарегистрировано 124 054 случаев инфицирования коронавирусом, 1 222 человека скончались. За минувшие сутки выявлено 9 623 заражений коронавирусной инфекцией, зафиксировано 53 летальных исходов.

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