Рим, , 20:14 — REGNUM Около 17 тыс. пациентов с выявленным заражением коронавирусом остаются на сегодняшний день в больницах Италии. Об этом 2 мая сообщается в сводке департамента гражданской защиты.

За сутки 474 человека скончались от последствий заболевания COVID-19 в стране. Такое количество суточных летальных исходов стало самым высоким с 21 апреля, за сутки тогда было 534 погибших с заражением коронавирусом. Количество новых выявленных случаев заражения составило за сутки 1900, число выздоровевших возросло на 1665 человек.

Общее количество погибших среди заболевших COVID-19 достигло 28 710, количество выявленных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день составляет 209 328, количество выздоровевших составляет 79 914 человек. Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снизилось до 1500 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах властей Италии открыть доступ на пляжи с учётом соблюдения гражданами социальной дистанции.

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