Токио, , 20:06 — REGNUM В Японии за истекшие сутки от COVID-19 скончался 31 человек, что стало самым высоким ежедневным показателем смертности с момента начала эпидемии в стране.

Об этом 2 мая сообщает министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Предыдущим антирекордом в стране была гибель 29 пациентов за сутки. Это было отмечено 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии на сегодняшний день признаны выздоровевшими от коронавируса около 4,6 тыс. человек.

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