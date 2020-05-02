Екатеринбург, , 19:48 — REGNUM Из Таиланда вылетел пассажирский самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» с 116 гражданами РФ на борту, сообщает 2 мая пресс-служба авиакомпании.

Рейс будет совершён по маршруту Пхукет — Ростов-на-Дону — Уфа — Екатеринбург. Кроме того, самолёт совершит посадку в аэропорту «Шымкент» для дозаправки топливом.

Уточняется, что с 12 апреля «Уральские авиалинии» выполнили семь вывозных авиарейсов из Таиланда при содействии российского правительства, МИД, Минкомсвязи России и властей Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта остановила пассажирское воздушное сообщение с другими странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция сохранит двухнедельный карантин для туристов